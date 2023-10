🎥 Yannick Carrasco doet monden openvallen in Saudi-Arabië met fenomenaal doelpunt

Yannick Carrasco heeft zich al gevestigd als een van de betere spelers in de Saoedi-Arabische competitie. De Rode Duivel scoorde zijn vierde doelpunt sinds zijn komst.

Carrasco deed in Saudi-Arabië monden openvallen met een geweldig doelpunt. Tijdens de wedstrijd tussen Al-Shabab en Al-Fateh schilderde de Rode Duivel een corner meteen in doel.

Opvallend is ook dat de doelman waar hij tegen scoorde Jacob Rinne was. De 30-jarige doelman bracht een seizoen door bij KAA Gent in 2016-2017.

Carrasco maakte afgelopen zomer de overstap naar het Midden Oosten. Hij ligt nog onder contract bij Al-Shabab tot de zomer van 2027. Hij speelde al zes wedstrijden voor de club waar hij drie keer scoorden en drie assists gaf.