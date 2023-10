Bas Dost geeft zelf update nadat hij in elkaar zakte op het veld

Bas Dost zakte tijdens de match tussen AZ en NEC in elkaar. Ondertussen komt hij zelf met een update over zijn medische toestand.

Het was schrikken voor alles en iedereen toen de spits van NEC tegen de vlakte ging. Hij werd ter plaatse de eerste hulp toegediend en naar het ziekenhuis gebracht.

De Nederlander kwam nu zelf met een statement op de website van de club over hoe het met hem gaat ondertussen.

“Allereerst wil ik mijn collega’s van de medische staf én de medische mensen van AZ, evenals de mensen van het Noordwest ziekenhuis, enorm bedanken voor het snel en juist handelen. Ook wil ik mijn ploeggenoten en de spelers van AZ bedanken die gelijk als een warm schild om mij heen stonden”, klinkt het.

“Ik heb begrepen dat er van binnen- en buitenland veel steunbetuigingen binnenkomen, dat raakt mij. De voetbalwereld is soms hard, maar nu merk ik ook hoe menselijk we kunnen zijn. Toen ik het veld af ging hoorde ik applaus van alle aanwezigen in het stadion, dat deed me erg goed. Via deze weg wil ik iedereen bedanken die met mij en mijn familie meeleeft. Wij stellen deze steun enorm op prijs.”

“Ik heb inmiddels contact gehad met mijn teamgenoten en de staf. Ik kon hen ook aangeven dat het naar omstandigheden goed gaat met mij en dat ik in goede handen ben. De komende dagen zullen de onderzoeken moeten uitwijzen wat de oorzaak is geweest van hetgeen mij gisteren is overkomen. Voor nu is het belangrijk dat ik in alle rust kan herstellen en dit samen met mijn familie een plek kan geven.”

“Voor de spelers en de staf hoop ik dat de teamprestatie die we gisteren hebben neergezet kan worden doorgetrokken in de komende duels. Ik wil alle N.E.C.’ers vragen achter ons team te gaan staan, het was gisteren voor onze staf en spelers ook een heftige dag. Zij kunnen jullie steun goed gebruiken. Ik laat gauw weer van mij horen en wil nogmaals tegen iedereen zeggen: dank voor jullie steun.”