Geen geloof in speler van RSC Anderlecht: "Ik zie heel veel gebreken"

Bij RSC Anderlecht is geregeld geen plaats voor bepaalde spelers. Volgens Wesley Sonck is dat in sommige gevallen ook heel erg terecht.

RSC Anderlecht haalde deze zomer heel wat ervaren spelers binnen. Daardoor zijn de plaatsjes in het eerste elftal bijzonder duur geworden.

Eén van de spelers waarbij er de nodige twijfels zijn is Kristian Arnstad. Tegen OH Leuven leverde hij nog een assist af, maar toch blijven de vraagtekens er staan.

Ook Wesley Sonck gelooft maar weinig in de speler die door Vincent Kompany nog de hemel in geprezen werd. “Ik ben het over bepaalde zaken helemaal niet eens met Vincent”, zei Wesley Sonck deze week in Extra Time. Hij snapt niet waarom Arnstad nog altijd kansen blijft krijgen bij paarswit.

“Ik ken hem al jaren en ik heb nog altijd de vraag van wat zien ze nu specifiek in deze jongen? Ik ben ook een coach en ik zoek ook naar bepaalde dingen in een speler. Ik zie ook wel dat hij kwaliteit heeft aan de bal. Maar ik zie ook heel veel gebreken in het moderne voetbal. Hij is fysiek niet sterk genoeg!”, besluit Sonck.