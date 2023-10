RWDM-doelman legt vinger op de wonde na alweer duur puntenverlies in slotfase

RWDM heeft vrijdag met 2-1 verloren van STVV. Opnieuw was het een extreem laat doelpunt dat de Brusselse ploeg nekte.

In de laatste drie wedstrijden slikte RWDM steeds in de extra tijd een doelpunt dat punten kostte. Tegen STVV scoorde Hashioka in de 96e minuut met het hoofd.

RWDM-doelman Théo Defourny ziet het week op week gebeuren. "Het is opnieuw zo'n wedstrijd waarin we de punten op het einde verliezen. Dit is moeilijk om mee om te gaan."

"Het ligt aan de ervaring", aldus Defourny die weet waar het probleem ligt. "Tegen het einde aan verliezen we vaak de focus. Dat betalen we cash. Nu is het ons ook in de stand dat het ons begint te kosten. Eén keer, oké, maar dit begint echt moeilijk te worden om mee om te gaan."