Gemiste kans in zijn carrière? "Niet veel later twee titels op rij"

Mo Messoudi is momenteel aan de slag bij Westerlo als assistent. In zijn eigen profcarrière heeft hij misschien wel wat laten liggen.

Bekermatchen, Mo Messoudi zal er altijd wel goede herinneringen aan houden. In 2005 won hij met Germinal Beerschot de beker van Club Brugge. De enige trofee die hij ooit in zijn carrière als voetballer wist te pakken.

Hij was toen met zijn 21 de jongste speler in het basiselftal van Beerschot, helemaal bij het begin van zijn carrière. En die had naar eigen zeggen wel anders kunnen lopen, maar het komt er altijd op aan de juiste keuzes te maken.

“Ik wist toen niet dat die beker mijn enige trofee op het hoogste niveau zou blijven. Of ik foute keuzes heb gemaakt? Misschien wel”, klinkt het in Gazet van Antwerpen.

“Na dat bekeravontuur ben ik nog een jaartje bij Beerschot gebleven. Nadien trok ik naar Willem II. Standard en Genk hadden toen ook heel concrete interesse in mij. En Standard veroverde niet veel later twee titels op rij. Ach, het is wat het is. Ik ben toch vooral blij dat ik die ene trofee heb kunnen winnen. Een herinnering voor het leven.”