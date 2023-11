Hierop rekent Stijn Stijnen voor bekerduel met KAA Gent

Patro Eisden speelt in de Croky Cup tegen KAA Gent. Stijn Stijnen weet welke moeilijke opdracht zijn ploeg te wachten staat.

Patro Eisden krijgt in de zestiende finales van de Croky Cup ploeg in vorm KAA Gent als tegenstander. Het lijkt haast een onmogelijke opdracht voor de ploeg van trainer Stijn Stijnen.

“Als alles normaal verloopt, maken we tegen dit Gent geen kans”, vertelt hij aan Het Belang van Limburg. “Dit Gent is zo compleet dat er geen zwakke plekken te vinden zijn.”

Er moeten dan al gerekend worden op een heel bijzondere situatie om toch iets te rapen. “Ze moeten al een heel slechte dag hebben om ze toch op een minder moment te betrappen. Maar als er zich tijdens de wedstrijd ongewone situaties voordoen, moeten we die voluit proberen te benutten. Al is het maar om Gent voor tien procent uit hun comfortzone te halen.”

Voor de club is dit een afspraak met de geschiedenis. “Deze bekerwedstrijd is weer een mijlpaal in de clubgeschiedenis. Vorig seizoen tegen Club Brugge in een vol huis stegen onze spelers boven zichzelf uit. Het gaf ons een boost voor de rest van het seizoen. Belangrijk wordt ook nu de openingsfase goed door te komen.”