Mark van Bommel duidelijk over bekerduel: "Dat ga ik helemaal niet doen"

Royal Antwerp FC zit in moeilijk vaarwater. Het viel dit weekend buiten de top zes en ook de Europese campagne maakt alles zwaarder.

De Champions League vergt heel wat energie van Royal Antwerp FC, waardoor het ook in de competitie veel minder loopt met voorlopig slechts een zevende plek in de rangschikking.

In de beker is Lierse Kempenzonen woensdag de tegenstander. Een gevaarlijk duel, maar ook een ideale kans om weer schwung in de ploeg te krijgen. Mark van Bommel heeft zijn keuzes alvast gemaakt.

“Ik wil niet roteren”, klinkt het bij Sporza. “Er gaan geen 6, 7 of 8 nieuwe jongens starten. Dat doe ik niet. De doelman? Er zijn geen afspraken met Lammens. Dat hoeft ook niet. Hij is onze toekomst en het zou kunnen dat hij morgen speelt. Of niet. Daar hebben jullie weinig aan hé?”

Ook over zijn spitsen laat Van Bommel alles in het ongewisse. “Het is mooi dat Georges Ilenikhena nu twee keer is ingevallen en twee keer snel scoort. De situatie is duidelijk: bij Vincent Janssen lukt het even niet, maar dat ligt ook aan ons spel. Hij heeft goals nodig, en Georges valt goed in. Als ik hem wil gebruiken, kan dat. Daarom zit hij ook op mijn bank. Voorlopig stond hij nog niet in de basis, maar dat kan wel.”