Sven Jaecques ziet groot probleem voor vlotte bekerzege van Royal Antwerp FC

Vanmiddag speelt Royal Antwerp FC op Lierse K. voor de beker. Geen gemakkelijke opdracht voor de troepen van trainer Mark van Bommel.

Een zestiende finale van de Croky Cup op Lierse Kempenzonen spelen, er zijn gemakkelijkere opdrachten. Toch moet Royal Antwerp FC van de gelegenheid gebruik maken om een stap vooruit te zetten, al loert een stunt altijd om de hoek.

Zeker omdat het een streekderby is zou het wel eens kunnen fout lopen, al wil CEO Sven Jaecques daar helemaal geen rekening mee houden. En hij ziet ook een groot probleem voor deze wedstrijd van vanmiddag.

“Het wordt een heel moeilijke match. Denk maar aan Beveren vorig jaar. Lierse zal ook heel gemotiveerd zijn. Het veld is er ook niet goed. We weten dat het een zware klus zal worden”, klinkt het bij Sporza.

“Iedereen beseft wat er moet gebeuren. Vorig jaar zijn we er samen uitgekomen en ik heb er vertrouwen in dat dat nu opnieuw zal gebeuren. We willen zo ver mogelijk geraken in de beker. Daarvoor zullen we morgen alvast moeten winnen. Wat als het niet lukt? Daar denk ik niet aan.”