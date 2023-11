Van Bommel vooral opgelucht na overwinning in de beker: "Mentaal belangrijk na drie tikken in één week"

Net zoals vorig seizoen start het bekeravontuur voor Antwerp met een overwinning op het veld van een tweedeklasser. Ditmaal ging Lierse K. voor de bijl met 1-4.

Vorig jaar had Lierse strafschoppen nodig tegen beveren, ditmaal was Antwerp duidelijk een klasse beter dan zijn tegenstander. Antwerp nam zijn tegenstander meteen bij de keel en stond al snel 0-1 voor via Alderweireld.

"We startten heel goed met wel wat mogelijkheden in de eerste minuten. De hele wedstrijd waren onze corners heel gevaarlijk. Ons eerste doelpunt valt uit een corner en ook het derde en vierde", vertelt Antwerp-trainer Mark Van Bommel op de persconferentie achteraf.

"Dom verdedigd"

Maar toch kwam Lierse eerst nog langszij via een penalty: "Hun eerste echte mogelijkheid", aldus Van Bommel. "Volgens mij ging dat schot 10 meter over dus da was niet echt verdedigd (van De Laet nvdr.). Dan gaat het publiek er natuurlijk acther staan en is het even spannend."

De 1-2 van Antwerp viel echter niet veel later en was het resultaat van een prachtige combinatie door het hart van de defensie. "Dan wordt het publiek rustiger, de tegenstander krijgt minder hoop maar Lierse blijft een vervelende tegenstander", meent de Nederlander.

Tikken

Na een lastige week waarin Antwerp verloor van Charleroi, Porto en Club Brugge doet de zege deugd voor de troepen van Mark Van Bommel. "Dat waren drie tikken op een week tijd en dan moet je naar Lierse... Daarom is het belangrijkste dat we doorgaan, al doet de overwinning wel deugd. Gelukkig was het voetbal nog wel stabiel de voorbije wedstrijden waardoor de kalmte bewaard werd", besluit Van Bommel.