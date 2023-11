Barça verliest pole position om Arthur Vermeeren over te nemen van Antwerp

Arthur Vermeeren staat al een hele tijd op de radar van Barcelona. Maar één Engelse grootmacht is al verder in hun poging om de nieuwe Rode Duivel te bemachtigen.

Arthur Vermeeren, die tijdens de laatste interlandperiode Rode Duivel werd in Oostenrijk, maakt naam in de Jupiler Pro League. Het is geen geheim dat hij de interesse heeft gewekt van Barcelona en ook op de radar staat van andere Europese grootmachten.

Maar terwijl velen onlangs dachten dat Barcelona een voorsprong had, is de situatie mogelijk veranderd. Het Spaanse medium 'Sport' meldt dat Arsenal zeer geïnteresseerd is en haast heeft. De club zou deze winter al in de aanval willen gaan. The Gunners zijn ervan overtuigd dat de 18-jarige middenvelder zich snel zal aanpassen aan het tempo van de Premier League.

Sport voegt eraan toe dat Barça het bedrag dat Antwerpen in gedachten heeft, in de winter niet zal kunnen uitgeven en daarom een huuroplossing zal moeten zoeken. Dat om te concurreren met Arsenal. Wordt ongetwijfeld vervolgd.