Standard steekt ambities niet onder stoelen of banken: "Deze beker willen we winnen"

Standard heeft donderdag met 5-0 van Harelbeke gewonnen in de beker van België. Bij de club smaakt het duidelijk naar meer.

De 5-0 overwinning moet het vertrouwen geboost hebben bij sommige spelers, dat is duidelijk. Een daarvan was Cihan Çanak. Carl Hoefkens dropte hem in de basiself, en daar ging de middenvelder goed mee om.

"Het maakt niet uit tegen wie we spelen, we moeten altijd met hart en ziel spelen. Als de coach een speler die minder speelt een kans geeft, levert dat extra vertrouwen op. Deze wedstrijd was goed voor me: ik kom vaak een paar minuten in actie, maar ik speel nooit een hele wedstrijd", vertelde Çanak bij RTBF.

De 18-jarige Standard-speler heeft duidelijk ambities, vooral in de beker. "Ik zit niet in het hoofd van de trainer, maar ik probeerde hem te laten zien dat hij altijd op me kan rekenen, zelfs op deze positie. De beker is een doel. We willen hem winnen! We spelen niet voor niets."