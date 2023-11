Analist weet nu al welke naam bij KV Mechelen naar voor zal komen als opvolger van Steven Defour

Steven Defour vertrok gisterenavond "in onderling overleg" bij KV Mechelen. Al vindt analist Patrick Goots die woorden wel ongelukkig. Voor hem gaat het om een ontslag omdat de resultaten niet goed genoeg zijn. En hij ziet ook al een potentiële opvolger.

Goots vindt dat er te veel doekjes rond gewonden worden. “Uitspraken als 'we zijn in onderling overleg uit elkaar gedaan' is voorgekauwde koek. De resultaten zijn gewoon niet goed. Kom daar eerlijk voor uit. Waarom wordt daar altijd een heel verhaal rondgebreid?”, zegt hij in GvA.

Voorlopig neemt assistent Fred Vanderbiest de ploeg onder zijn hoede, maar tegen de interlandbreak zou er wel een andere coach staan. "Ik verwacht dat Mechelen tot de interlandbreak over anderhalve week zal wachten om een vervanger aan te stellen en dus niet halsoverkop een beslissing neemt… tenzij er natuurlijk al iemand klaar zit."

Eén naam mogen we alvast verwachten. "Als de deur open staat voor een vertrekker staat die ook open voor diegene die binnenkomt. De door OH Leuven pas ontslagen Marc Brys, tevens ex-coach van KV Mechelen, is een naam die de komende dagen wel zal vallen.”