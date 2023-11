Icoon en publiekslieveling van Anderlecht geeft raad aan Dolberg én aan zijn coach: "Hetzelfde als Mateja Kezman"

Kasper Dolberg is goed bezig bij Anderlecht. De Deense spits scoorde in zijn laatste vijf competitiematchen. Al zijn er nog dingen voor verbetering vatbaar vindt Nenad Jestrovic, de man die altijd en overal scoorde voor paars-wit.

Jestrovic ziet gelijkenissen tussen zichzelf en Dolberg. Twee mannen voor in de box. "Als ik zijn coach was, zou ik hem zeggen om in de zestien te blijven. Te veel aanvallers begrijpen niet waar ze moeten staan. Dolberg heeft het talent om kansen te ruiken", vertelt hij in LDH.

"Je moet hem dicht bij het doel laten staan, want hij weet de bal in het net te krijgen, zelfs als hij niet op de verwachte plek terechtkomt. Herinner je je Mateja Kezman nog? Bij PSV scoorde hij bijna altijd in het kleine strafschopgebied. Hij wist hoe hij moest positioneren en ontving goede passes. Dolberg is hetzelfde, een koning van het kleine strafschopgebied."

Jestrovic vindt wel dat hij nog meer killer moet worden. "Hij kan niet verbergen dat hij Scandinavisch is," glimlacht Jestrovic. "Hij is kalm, soms koel. Dat is een van de dingen die zijn kracht vormen. Ik was een echte Balkan-aanvaller. Ik was bereid alles te doen om te scoren en te winnen. Dolberg moet laten zien dat hij het wil."