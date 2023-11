Makelaar laat in de kaarten kijken: "Dit gaat Club Brugge halen"

Club Brugge wil er staan in 2024. En dus gaan ze deze winter zeker een paar toptransfers realiseren, of dat toch op zijn minst proberen. En dat zou wel eens wat teweeg kunnen brengen.

Het is al een tijdje duidelijk: Club Brugge kan wel wat versterking gebruiken. Zeker in de defensie mag er wel wat bijkomen.

De spoeling is dan ook vrij dun. Enkel Spileers en Mechele centraal achterin is niet echt voldoende, temeer Boyata meer dan ooit op een zijspoor is terecht gekomen. En als er verder zou gebekerd worden in de Conference League al helemaal.

© photonews

Makelaar Zouhair Essikal deed bij Football Time dan ook een opmerkelijke uitspraak over de wintermercato van Club Brugge. Al is het dus ook weer geen complete verrassing.

Verdedigers gezocht

"Club Brugge zoekt voor januari een of twee centrale verdedigers", is hij zeer duidelijk. Dat heeft Essikal weten te vernemen, mogelijk kan hij zelf ook aan de slag daarmee.

Rest de vraag of er ook op andere plaatsen nog versterking zal komen bij blauw-zwart. Elke opportuniteit zal zeker worden overwogen.