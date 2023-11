Opmerkelijk: levende legende na vier maanden alweer weg bij Standard

Yaya Touré maakte misschien wel de meest opvallende keuze van afgelopen zomer door de nieuwe assistent bij Standard te gaan worden. Lang duurt dat verhaal nu echter niet, zo blijkt ondertussen.

Ooit speelde bij Manchester City en Barcelona, als trainer was hij bij de jeugd van Tottenham zijn sporen aan het verdienen. Deze zomer werd Yaya Touré echter T2 bij Standard. De ex-speler van Beveren werd er de assistent van Carl Hoefkens.

"Tottenham heeft me niet tegengehouden en me laten vertrekken. Dat vind ik heel mooi van hen. Ik ben een geduldig persoon en wil nieuwe stappen zetten", aldus Touré op een persmoment toen. "Carl Hoefkens heeft veel ervaring en ik wil bijleren van de beste coaches. Ik moet stap voor stap gaan en zit in een proces."

Die stappen zet de T2 echter vrij snel, want ondertussen heeft hij al een nieuw avontuur. Standard de Liège laat weten dat Touré vertrokken is bij Standard en naar Saoedi-Arabië trekt. Daar wordt hij de assistent van Roberto Mancini bij de nationale ploeg.