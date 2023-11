Marouane Fellaini hangt zijn voetbalschoenen aan de haak

Marouane Fellaini zal stoppen met voetballen. Dat liet zijn coach weten aan de pers.

Marouane Fellaini zal na dit seizoen geen voetballer meer zijn. Dat is wat zijn coach Choi Kang-hee vertelde aan de Chinese pers. "Hij kwam hier als een superster en gaat weg als een legende."

Op zijn 35e speelt de ex-Rode Duivel nog bij Shandong Taishan. Daar is hij nu dus aan zijn laatste wedstrijden bezig. "Hoewel ik het betreur, respecteer ik zijn beslissing om een punt achter zijn carrière te zetten. Hij is een geweldige speler. Misschien eist zijn leeftijd geleidelijk zijn tol: hij had na elke wedstrijd een dag of twee last", vertelde Choi Kang-hee.

De middenvelder speelde tijdens zijn carrière onder andere bij Standard, Everton en Manchester United voor hij naar China trok. Als Rode Duivels kwam hij 87 keer in actie. Hij maakte 18 doelpunten voor de nationale ploeg en gaf vier assists.