Rode Duivel oogst bijzonder veel lof: "De beste van de wereld"

Jérémy Doku is nu helemaal gelanceerd in de Premier League. Tegen Bournemouth maakte hij er een absolute show van. Hij scoorde en zat ook in de vier andere doelpunten er met minstens een voet tussen.

Jérémy Doku stond in de basis voor Manchester City in de thuiswedstrijd tegen laagvlieger Bournemouth en zorgde uiteindelijk voor een doelpunt én vier assists. Daarmee was hij de drijvende kracht achter de 6-1 overwinning van The Citizens.

BERNARDO SILVA GOALLL JEREMY DOKU ASSIST STOP THATTTTT DOKUUUpic.twitter.com/Ylb27wibY9 — 17 (@DxBruyneSZN) November 4, 2023

🚨🚨| GOAL; Foden makes it FOUR. Doku with a hattrick of assists



Manchester City 4-0 Bournemouth



pic.twitter.com/sKd6DsfMrA — CentreGoals. (@centregoals) November 4, 2023

De supporters waren dan ook bijzonder blij met hoe hun winger speelde. Op de sociale media regende het dan ook reacties van mensen die onder de indruk zijn van de Rode Duivel.

Of Doku de beste winger is uit de Premier League? Bevestigen zal ook nog belangrijk zijn de komende weken en maanden, maar de prestatie tegen Bournemouth was alvast bijzonder.

Pep Guardiola and his scouts should be applauded for fishing out Doku — BIG OT (@iam_otormatic) November 4, 2023

doku baller — johan (@PABL0GAV1) November 4, 2023

