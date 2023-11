Wie wordt de opvolger van Steven Defour? Paar vaste klanten uit Jupiler Pro League genoemd en ook een verrassende piste

Steven Defour vertrok deze week als coach bij KV Mechelen. Voorlopig neemt Frederik 'Fred' Vanderbiest de honneurs waar, maar bij Malinwa zijn ze natuurlijk ook al aan het uitkijken naar een vervanger.

Patrick Goots opperde meteen de naam van Marc Brys. Die is nog niet zolang geleden ontslagen bij OH Leuven en zou dus wel eens een optie kunnen zijn bij Mechelen. De vraag is of hij het zelf ziet zitten om meteen een nieuwe job aan te nemen.

Met Bernd Hollerbach is er nog een andere naam die steevast opduikt als er gezocht wordt naar een nieuw profiel voor een coach in de Jupiler Pro League. De Duitser heeft heel wat ervaring in België bij Moeskroen en STVV en kent de competitie dus.

Duitse connectie?

Het zou ook meteen de Duitse connectie binnen Malinwa kunnen versterken, dus het is zeker een valabele optie die hier en daar genoemd wordt. Dankzij de link met Helmond Sport werd ook even gedacht aan Bob Peeters, maar in Nederland klinkt het formeel dat daar geen sprake kan van zijn.

Ook Ivan Leko werd in de wandelgangen al genoemd als een mogelijke optie, maar is tot op heden niet meteen waarschijnlijk. Wel een optie zou eventueel het doorschuiven van Pieterjan Monteyne van de beloftenploeg naar de A-kern zijn.