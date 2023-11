Carl Hoefkens erg mild voor Kop van Jut bij Standard, Vanderbiest glashelder over waar KVM zich specifiek aan optrekt

Carl Hoefkens zag hoe het tot op het einde toch nog misliep voor Standard. Er kan van een Kop van Jut gesproken worden, gezien de manier waarop de Rouches de 1-1 slikten. Fred Vanderbiest en KV Mechelen trekken zich aan die gelijkmaker op, maar zeker ook evenveel aan de getoonde ingesteldheid.

Standard stevende af op de overwinning, tot William Balikwisha met een slechte terugspeelbal aan de basis lag van de 1-1. Vele aanwezigen op Sclessin zullen die actie vervloekt hebben. "Ik ga nooit een speler met de vinger wijzen", wil Hoefkens Balikwisha niet met alle zonden van Israël beladen.

"Ik ben de coach die hem op het veld zet. We doen de dingen samen. William was goed tegen Harelbeke en is goed op training. Ik heb geen probleem met William. Ik ga geen speler laten vallen. Het is natuurlijk wel essentieel dat spelers meegaan in het willen doen van de juiste dingen", onderstreept Hoefkens dan toch.

Standard vergeet match dood te maken

Want tegendoelpunten incasseren in het slot overkwam de Rouches al meermaals. "Je mag geen doelpunt blijven slikken in het laatste kwart van de match. Dat is iets dat moet veranderen. Het tempo lag in de tweede helft te laag. Tegelijkertijd hebben we de kansen gecreëerd om de match dood te maken. Dat hebben we nagelaten."

"Na de week die we gehad hebben, hebben we vooral gehamerd op een goede ingesteldheid. Je zou kunnen denken dat na zo'n tegendoelpunt alles in mekaar zou zakken, maar dat is niet gebeurd. Dat je die groep ziet opstaan, is een serieuze opsteker. Nadien moeten we scoren uit onze kansen", doet Vanderbiest het Mechelse verhaal.

KV Mechelen scoort eindelijk nog eens

Dat blijft een moeilijkheid, met Lauberbach die een niet te missen kans de nek omwrong. Uiteindelijk viel de gelijkmaker dan toch nog. "In de tweede helft zijn we iets meer gaan druk zetten en geven we niets meer weg. We moeten misschien nog meer creëeren, maar al bij al kunnen we spreken van een heel verdiend punt."