Tweede klap op rij voor Cercle Brugge: Miron Muslic heeft duidelijke verklaring voor pandoering tegen Anderlecht

Cercle Brugge heeft een tweede tik in een paar dagen moeten incasseren. Na de bekeruitschakeling tegen Zulte Waregem verloor het nu met 0-3 tegen Anderlecht.

De bekermatch tegen Essevee had zijn sporen achter gelaten bij Cercle Brugge. Leonardo Lopes en Thibo Somers liepen een blessure op en waren er niet bij. Christiaan Ravych was vorig weekend al uitgevallen, Hannes Van der Bruggen was geschorst.

Miron Muslic moest dus stevig schuiven in zijn kern, maar toch deed zijn team het nog vrij aardig in het begin van de eerste helft. "In de eerste 35 minuten hebben we het fantastisch gedaan. We creëerden veel druk en hadden ook goede mogelijkheden", zei de Oostenrijker.

Te weinig ervaring

Maar een schot op de paal van Hazard was een keerpunt in de wedstrijd. Anderlecht maakte acht minuten voor rust twee goals in drie minuten. "Bij de 0-1 hadden we de bal gewoon moeten wegwerken, dat was een vreselijke fout. Anderlecht heeft dan de kwaliteit om dat af te straffen. Twee kansen, twee goals."

Anderlecht gaf daarna nog weinig weg en Cercle kon geen vuist meer maken. En daarin speelde de afwezigheid van de vele sterkhouders Cercle Brugge toch parten. "We zijn gemiddeld vijf jaar jonger en dat verschil in ervaring zag je vooral in de tweede helft."