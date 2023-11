Tedesco beschikt over aflopend contract bij Rode Duivels én moet zich bewijzen op EK: "Ik koos ervoor om mijn laatste contractjaar in te gaan"

De eerste opdracht van Domenico Tedesco als bondscoach van de Rode Duivels is vervuld. Onze nationale ploeg kan zich voorbereiden op het EK 2024 in Duitsland. Maar ook daar zal de selectieheer zich moeten bewijzen.

Het contract van Domenico Tedesco bij de KBVB loopt immers na het EK af. In het verleden gaf de Belgische voetbalbond enkele voorgangers al voor zo'n groot toernooi al een nieuw contract, maar dit lijkt deze keer niet het geval te zijn.

Tedesco reist dus naar Duitsland om... een nieuw contract te versieren. "Ik vind het helemaal niet belangrijk dat mijn toekomst al voor het EK duidelijk zal zijn. Destijds kon ik bij RB Leipzig een driejarig contract tekenen na mijn bekerwinst."

Mijn gevoel bij België is goed. Daar heb ik helemaal geen nieuw contract voor nodig

"Ik koos er echter voor om mijn laatste contractjaar in te gaan", gaat de selectieheer verder in Het Laatste Nieuws. "Dat was op dat moment een gevoel. Wel, mijn gevoel bij België is ook goed. Daar heb ik helemaal geen nieuw contract voor nodig."