Zeer slecht nieuws voor Anderlecht en Rode Duivels: Update rond blessure Jan Vertonghen

Jan Vertonghen heeft zondag tijdens de overwinning van RSC Anderlecht zich bezeerd aan de enkel. Het ziet er niet goed uit voor de aanvoerder van de Rode Duivels.

Daags na zijn blessure tegen Cercle heeft Jan Vertonghen al slecht nieuws gekregen. De 36-jarige verdediger zal enkele weken out zijn met een enkelblessure.

Dinsdag zal Vertonghen een CT-scan ondergaan om de diagnose te bevestigen. Er is genoeg reden om aan te nemen dat hij zondag niet zal spelen in de topper in KAA Gent.

Door de blessure zal de Anderlecht-speler ook de volgende wedstrijden met de Rode Duivels hoogstwaarschijnlijk missen. Met een beetje geluk is hij terug fit voor de wedstrijd tegen RWDM op 26 november.