🎥 Ook chaos in Milaan: AC Milan-hooligans vallen PSG-fans aan

Maandagavond waren er rellen in Porto in aanloop naar het duel van Antwerp. Maar ook in Milan gingen de Ultras van AC Milan en PSG er stevig aan toe.

Maandagavond maakten zo'n 50 AC Milan-hooligans de straten van de wijk Navigli onveilig. Er zaten PSG-fans in verschillende restaurants en cafés in de buurt. Wie geen problemen wou moest snel vluchten. Volgens verschillende media waren de Milanese hooligans gewapend met wapenstokken, helmen en messen. Ongeveer tien minuten nadat de rellen uitbraken kwam de politie ter plaatse. Volgens het Italiaanse Corriere della Sera waren het hooligans van de Curva Sud. Bij de rellen raakte één Franse supporter ernstig gewond. Een 34-jarige man werd tot twee keer toe zijn benen gestoken, maar verkeert niet in levensgevaar. Twee andere PSG-fans liepen verwondingen op aan het gezicht. Er werden supporters met de ambulance naar hun hotels gebracht. 07.11.2023, Curva Sud Milano🇮🇹 attack PSG🇫🇷 in Milano https://t.co/Fjy3xrlEmQ pic.twitter.com/GM6pSSFJpe — Hooligans.cz Official (@hooliganscz1999) November 7, 2023 07.11.2023, Curva Sud Milano🇮🇹 attack PSG🇫🇷 in Milano https://t.co/Fjy3xrlEmQ pic.twitter.com/SnvbIdldew — Hooligans.cz Official (@hooliganscz1999) November 7, 2023





Volg AC Milan - PSG live op Voetbalkrant.com vanaf 21:00.