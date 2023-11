Conceição waarschuwt Antwerp voor héél bedrijvige Portugezen: "Ik heb het mijn spelers laten voelen"

Sérgio Conceição wil vanavond Antwerp FC puntenloos huiswaarts sturen. FC Porto verloor afgelopen weekend dan wel in de eigen competitie, maar dat wil niet zeggen dat de Belgische landskampioen op een ideaal moment op bezoek komt.

"Ik heb twee nachten wakker gelegen van die nederlaag van afgelopen weekend", aldus Sérgio Conceição in Het Nieuwsblad. "Zo'n wedstrijden laten hun sporen na bij mij. Ik heb het mijn spelers dan ook laten voelen."



Met andere woorden: The Great Old is gewaarschuwd. De voormalige aanvoerder van Standard verwacht een reactie van zijn spelers. "De wedstrijd tegen Antwerp is héél belangrijk voor ons. Een overwinning brengt ons een stap dichter bij de achtste finales.

Efficiëntie



FC Porto won de heenwedstrijd op de Bosuil met duidelijke 1-4-cijfers. "Die wedstrijd was een referentie, maar ik verwacht een andere match. We zullen sowieso onze momenten hebben om de partij te pakken. Vooral onze efficiëntie moet omhoog.