Gill Swerts doet opvallende uitspraak na vertrek bij Antwerp: "Zelden gezien"

Gill Swerts vertrok afgelopen zomer bij Royal Antwerp FC. Hij werd bondscoach van de Jonge Duivels.

Van de ene belofteploeg naar de andere. Jill Swerts ruilde afgelopen zomer de Bosuil in om opvolger te worden van Jacky Mathijssen bij de beloften van de Rode Duivels.

Bij The Great Old was hij de man die afgedankte spelers als Didier Lamkel Zé en Radja Nainggolan onder zijn hoede had. “Je kunt dat negatief bekijken, omdat het doorgaans spelers zijn die om disciplinaire redenen worden weggestuurd of omdat de hoofdcoach niet langer op hen rekent”, zegt Swerts aan Gazet van Antwerpen.

“Toch probeerde ik die gasten gemotiveerd te houden door op hun gemoed in te spelen. Af en toe een training skippen, er genoeg wedstrijdvormen in steken. Aan tactische zaken hadden Radja en Didier geen boodschap.”

Problemen deden er zich nooit voor. “Er is ook een verschil tussen de gasten die even meetrainen of voor langere tijd. Didier zat íédere zomervoorbereiding bij ons. Het enige wat hij wilde, was wedstrijden spelen.”

Michael Frey was een ander paar mouwen, die traint nog altijd als een beest. “Nu noem je een extreme uitzondering. Iemand met zo'n sterke mindset heb ik in heel mijn carrière als speler en trainer zelden gezien. Overigens: met al die opzijgeschoven jongens, met verder Birger Verstraete, Matheus Borges, Ivo Rodrigues, Simen Juklerod, … kon ik een serieus elftal samenstellen.”