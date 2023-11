Goots is bijzonder kritisch voor Antwerp-bestuur net voor CL-match tegen Porto

Antwerp moet vanavond iets halen in Porto om straks nog kans te maken op de derde plaats in de groep. Dat wordt bijzonder moeilijk, want Porto bleek in de heenmatch al een stuk sterker.

Antwerp moet het dan ook nog doen zonder sterkhouders Jean Butez en Toby Alderweireld. Hun vervangers zijn jonge gasten - Lammens en Van Den Bosch - zonder al te veel ervaring op dit niveau. Dat brengt ons dan weer bij de zomermercato, waar weinig geld werd in uitgegeven. Patrick Goots ziet de match van vanavond dan ook niet al te rooskleurig tegemoet. "Met wat geluk zit er misschien een puntje in, maar de ploeg had eigenlijk meer versterkt moeten worden in de zomer als ze punten wilden halen in de Champions League", klinkt het bij HLN. Goots heeft wel nog wat raad voor The Great Old. "Hoe dan ook is dit een leuke ervaring voor de club. Het kan een vergiftigd geschenk geweest zijn, maar ze moeten nu vooral genieten en proberen nog iets te halen."





Volg FC Porto - Antwerp live op Voetbalkrant.com vanaf 21:00.