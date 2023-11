Update over de blessure van Jan Vertonghen en het ziet er beter uit dan eerst gedacht

Jan Vertonghen ging vandaag onder de scanner. De kapitein van Anderlecht liep tegen Cercle Brugge een enkelblessure op en er werd gevreesd voor een wekenlange afwezigheid. Vandaag kwam er goed nieuws uit Neerpede.

Er zijn geen zware ligamentkwetsures of gebroken botten. Dat is een hele opluchting bij paars-wit, want daar werd toch wel wat voor gevreesd. De 36-jarige verdediger is immers enorm belangrijk bij Anderlecht.

Hij heeft wel nog wat pijn en zal mogelijk uit voorzorg nog gespaard worden tegen Gent. De matchen van de Rode Duivels, dat wordt afwachten. De match tegen RWDM moet dan weer wel lukken.

De scan bracht dus geen grote problemen aan het licht. Vertonghen en Anderlecht wachten af hoe het deze week verder evolueert. Als hij aan het einde van de week pijnvrij is, zou er zelfs over overwogen worden om hem tegen Gent te laten spelen.