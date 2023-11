Deila kan lachen met eigen positie: "Dan is het misschien al te laat"

Club Brugge speelt donderdag in eigen huis tegen Lugano voor de Conference League. Veel over de match zelf werd op de persconferentie niet gezegd.

Ronny Deila begon zijn persconferentie met het nieuws dat Antonio Nusa een hele tijd buiten strijd zal zijn bij Club Brugge, maar opnieuw ging veel aandacht naar de positie van de trainer bij blauwzwart.

De achterstand op leider Union SG bedraagt al twaalf punten en voorlopig valt Club Brugge met een zevende plaats net buiten play-off 1. “De groep staat achter de coach”, maakte Hans Vanaken, die zijn coach flankeerde op de persconferentie, heel erg duidelijk.

Deila liet weten dat hij van het clubbestuur nog geen signalen kreeg dat zijn job in gevaar is. “Maar het moment dat die er komen, is het misschien al te laat”, kon er al lachend vanaf.

De excuses lijken toch stilaan opgebruikt. “Dat zeggen jullie al het ganse jaar,” aldus Deila. “Na 15 jaar in het vak ben ik dat al gewoon. Zondag was de eerste match die we terecht verloren hebben. Wat er deze week ook gebeurt: ik zal het overleven en daarna een goed leven hebben. Ik ben gewoon bezig met winnen en goed spelen.”

Dat het ook dit seizoen misloopt voor blauwzwart, daar is Deila naar eigen zeggen niet mee bezig. “Ik ben daar écht niet mee bezig. Ik zit hier om alles te verdedigen - ik wil alles op mijn schouders nemen om dat te doen. Het is niet één persoon die schuldig is. Maar als je iemand de schuld wil geven, doe mij dan maar.”