Eerste afzegger voor Tedesco? "Pas na interlands opnieuw inzetbaar"

Vrijdag maakt Domenico Tedesco zijn selectie voor de Rode Duivels klaar. Eén naam mag hij wellicht al van zijn lijstje schrappen.

De Rode Duivels spelen volgende week een oefenwedstrijd tegen Servië en de allerlaatste kwalificatiewedstrijd voor het EK tegen Azerbeidzjan.

Zoals de kaarten nu liggen mag bondscoach Domenico Tedesco alvast de naam van Charles De Ketelaere van zijn lijstje schrappen.

De ex-speler van Club Brugge is out met een knieblessure. “Het is niks ernstig”, zegt Atalanta-coach Gian Piero Gasperini. “Al is hij wellicht pas weer inzetbaar na de interlands.”

Toch moeten de fans met niks inzitten, zo voegde Gasperini er nog aan toe. “Hij zal tijd nodig hebben, maar in het voetbal is het een vrij voorkomende en triviale blessure, er zijn er ernstigere.”

Maandag moest De Ketelaere de training staken. Een scan toonde aan dat hij last heeft van een van de mediale ligamenten.

De Ketelaere wordt dit seizoen, met aankoopoptie, uitgeleend door AC Milan. Na een teleurstellend seizoen vorig jaar begon onze landgenoot heel sterk bij Atalanta.