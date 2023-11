Henk Houwaart houdt zich niet in over Club Brugge: "Dat moet er nu gebeuren"

Club Brugge blijft in bijzonder moeilijk vaarwater zitten. Er moeten dringend oplossingen gevonden worden.

De zevende plek in de Jupiler Pro League. Na vorig seizoen moest het beter bij Club Brugge, maar dat is het helemaal niet geworden. De komst van Ronny Deila moest vuur in de ploeg brengen, maar precies dat lijkt op dit moment helemaal te ontbreken bij blauwzwart.

“Ze moeten er vanachter zo rap mogelijk één bijhalen”, noemt Henk Houwaart bij Het Nieuwsblad wat hij als oplossing ziet. “Iemand met ervaring. Snelheid. Spelinzicht. Een goede pass. Nu is het kaas met gaten. Grote gaten.”

“De organisatie is een collectief probleem. Kijk ik naar Antwerp en Union, dan weet ik wat ik kan verwachten. Er staat iets. Bij Club is dat niet zo”, gaat Houwaart verder.

Veel analisten leggen de oorzaak bij de spelers. Een ontslag van Deila zal wellicht niet veel oplossen. “Maar het is wel de taak van de trainer om ervoor te zorgen dat de machine draait. Hij zal moeten sleutelen”, besluit Houwaart.