Thorgan Hazard openhartig over komst van Eden Hazard naar België en toekomst bij Rode Duivels

Thorgan Hazard was zondag misschien wel de grote uitblinker bij Anderlecht tegen Cercle Brugge. Hij sprak achteraf onder meer over zijn broer Eden en de Rode Duivels.

Thorgan Hazard, de Gouden Schoen van 2013, komt er de laatste weken steeds meer door bij Anderlecht. Hazard lag tegen Cercle Brugge mee aan de basis van de eerste twee doelpunten. Alleen ontbreekt zijn eerste doelpunt nog.

Hazard gaf tegen KV Mechelen en Standard wel een assist, tegen Cercle belandde zijn schot op de paal. "Het is jammer dat ik mijn eerste doelpunt niet scoorde, want dat zou goed zijn geweest voor het vertrouwen. Niet dat het echt nodig was. Als ik niet scoor maar we winnen met 0-3, vind ik dat prima."

Eden Hazard & Rode Duivels

Het ging ook nog even over broer Eden Hazard, die plots opdook op de Ballon d'Or met zijn zonen. Een match van zijn broer kwam hij nog niet bekijken in België, maar haast lijkt hij ook niet te hebben.

"Eden komt wanneer hij tijd heeft, wanneer zijn zonen eens vrij zijn, zoals Eden dat tegenwoordig altijd is. Zijn zonen supporteren thuis voor zijn oom, maar we zullen zien voor we ze zullen supporteren als we tegen RWDM en Kylian spelen", lachte Thorgan nog.

Vrijdag maakt Domenico Tedesco zijn selectie voor de interlands tegen Servië en Azerbeidzjan bekend. De laatste interland van Hazard dateert van 1 december 2022 op het WK in Qatar tegen Kroatië. "Maar daar denk ik op dit moment niet aan", antwoordde Hazard nog.