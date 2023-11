Wouter Vrancken heeft mooie woorden voor meegereisde fans van KRC Genk

KRC Genk neemt het donderdagavond tegen Ferencváros op. Enorm veel Genkse fans zakten mee af naar Hongarije.

Zo'n 1000 Genkse fans maakten de reis naar Boedapest. Hun steun wordt enorm gewaardeerd door Wouter Vrancken. "De fans zijn altijd belangrijk", begon hij bij zijn persconferentie.

"Soms is weten dat ze er zijn al genoeg om een paar procent meer te geven. Ik denk dat iedereen blij is dat er zoveel supporters van Genk komen. Iedereen is ook gemotiveerd om hen iets terug te kunnen geven."

De Genk-coach kwam ook nog even terug op de wedstrijd tegen Antwerp. Het was zeker niet de eerste keer dat Genk zo vroeg in de wedstrijd op achterstand kwam. Is het dan moeilijk om de spelers meteen scherp te krijgen?

"Het is niet moeilijk want we zijn goed gestart. Tot op dat ene moment hadden we de wedstrijd onder controle. Zelfs de eerste tien minuten hadden we in balbezit de controle", reageerde Vrancken.

"Het is niet zo dat we niet klaar waren. Toen we met de spelers praatten voelden ze zich goed. Op deze momenten moeten we beter doen. Het gaat altijd om details, donderdag ook. We moeten klaar zijn zodat we geen kleine fouten maken."