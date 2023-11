Opinie Club Brugge is er enorm afhankelijk van, maar het hoofd is nog niet dat van een topspeler

Niemand gaat ontkennen dat Andreas Skov Olsen een fantastische voetballer is. De rechter winger van Club Brugge is tot formidabele dingen in staat. Maar als hij een absolute topspeler wil worden, zal hij toch nog aan zijn mentaliteit moeten werken.

Denk Skov Olsen weg bij Club en je mag er nog een aantal punten vanaf trekken. De Deen zijn impact is niet te onderschatten. Zeven doelpunten en drie assists in 13 competitiematchen, da's zeer behoorlijk voor een flankaanvaller. Hij is dit seizoen - samen met Vanaken - gewoon de gevaarlijkste man bij blauw-zwart. Maar in de topmatchen, als de strijd wat harder wordt en er strikter op hem verdedigd wordt, geeft hij te weinig thuis. Tegen Antwerp en vooral Union zag je hoe hij in de eerste minuten al stond te mekkeren omdat er een fout op hem niet gefloten werd. Het kopje ging al vroeg naar beneden. Er wordt naar Skov Olsen gekeken door zijn ploegmaats Dat gebeurt bij nog spelers, maar bij Skov Olsen lijkt het te blijven hangen. Om de absolute top te halen, moet je zoiets achter je laten en je verder concentreren op de wedstrijd. De 23-jarige winger laat zich echter te makkelijk uit evenwicht halen. Een werkpunt voor Skov Olsen, die de kwaliteiten heeft om in de Premier League te spelen. Maar daar hechten managers ook veel belang aan mentaliteit. Als het moeilijk gaat, moeten zulke spelers op het voorplan treden. Tegen Genk, Antwerp en Union liet hij dat in ieder geval niet zien. Een werkpunt dat ze binnen de club ook al opgemerkt hebben. Dat geldt trouwens voor meerdere spelers, dat hun lichaamstaal beter mag zijn. Als een paar bepalende spelers gelatenheid tonen, geraakt de rest al gauw in een negatieve spiraal. Dat geldt in elke ploegsport.





