Degryse hard voor een aantal spelers van Antwerp: "Hij is niet goed genoeg"

Antwerp speelt heel wisselvallig dit seizoen. In de Champions League pakten ze 0 op 12 en zijn ze al uitgeschakeld. Marc Degryse ziet intussen het grote probleem bij The Great Old.

Je hebt Balikwisha die te wispelturig is, maar vooral op het middenveld ontbreekt er een profiel. "Je kan niet anders dan vaststellen dat Antwerp iemand mist die de lijnen uitzet. Een bepalende '10'. Jurgen Ekkelenkamp is een loper", begint Degryse in zijn analyse bij HLN. De Nederlander is niet de man die de ploeg op sleeptouw kan nemen als het moeilijk gaat. "Een werker. Hij trekt ruimtes, maar aan de bal is hij niet goed genoeg. Die rode kaart kwam er na een technische fout, hé. De bal sprong weg van z'n voet. Antwerp heeft een type Stengs nodig. Iemand die ook de bal opeist - zeker als het moeilijk gaat." "Zoals Alderweireld doet van achteruit. Die is als het ware een betere spelverdeler dan Ekkelenkamp. En dan heb je nog Muja. Tjah. Ik betwijfel of Muja ooit het niveau van de Champions League zal aankunnen."