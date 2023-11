Eindelijk een serieuze opsteker voor Belgische arbitrage: "Zeker niet makkelijk om hier te geraken"

De spotlights stonden deze keer in positieve zin op een Belgische scheidsrechter. Eric Lambrechts mocht immers debuteren in de Champions League. En hij kreeg meteen een parade van sterren te zien. Hij floot immers Manchester City-Young Boys.

Lambrechts deed het goed. Zijn beslissingen waren correct. Ook de rode kaart die hij trok voor Sandro Lauper. Achteraf stond zijn gsm roodgloeiend. "Zelfs op dat vlak voel je dat de Champions League een competitie apart is. Het aantal berichtjes na de wedstrijd waren een veelvoud van wat ik anders ontvang", vertelde hij bij Sporza.

Lambrechts zag ook spurtbom en landgenoot Jérémy Doku invallen. "Voor mijn assistenten is zoiets vaak lastiger dan voor mij", lacht hij. "Die moeten echt volledig mee zijn wanneer een snelle speler begint te sprinten."

Voor de Belgische arbitrage is het alvast een opsteker dat er een ref in de CL mag fluiten. “Het is zeker niet gemakkelijk om tot hier te komen. Zo merk je dat de voorbije jaren maar weinig Belgische scheidsrechters in aanmerking zijn gekomen. Ook voor mij en mijn team was het een werk van jaren vol voor het vak gaan.”