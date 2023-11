Ex-Anderlecht-ploegmaat hielp Hasi aan job bij KV Mechelen: "Blij dat ik hem eindelijk iets kon teruggeven"

Besnik Hasi moet KV Mechelen uit de gevarenzone helpen. De ex-trainer van Anderlecht kwam via een oude bekende bij Malinwa terecht. Het was ex-ploegmaat Tomasz Radzinski die hem in contact bracht met de club.

Radzinski en Hasi speelden samen bij Anderlecht en maakten de legendarische Champions League-campagne mee. “Ik ben voor alle duidelijkheid niet de makelaar van Besnik, dat is Sofian Benkheil”, zegt Radzinski bij GvA. “Besnik en ik zijn gewoon heel goede vrienden."

Als gedreven golfer kwam Radzinski de voorbije jaren Frank Lagast, CEO van KVM, tegen. "Na het ontslag van Steven Defour heb ik beide partijen samen aan tafel gebracht. Over twee weken is het trouwens exact 23 jaar geleden dat Besnik me diep stuurde tegen Lazio in de Champions League. Herinner je je die goal nog? Wel, ik ben blij dat ik hem nu eindelijk iets heb kunnen teruggeven."

Radzinski meent dat hij de juiste man op de juiste plaats is. "Besnik is een van de laatste trainers die kampioen werd met Anderlecht. Daarna coachte hij topclubs in Polen en Griekenland."