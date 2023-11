Flips, Ashimeru, Dupé, Lonwijk... Anderlecht denkt deze winter al aan afslanken

Anderlecht heeft een veel te grote kern voor het aantal wedstrijden dat ze spelen. Des te meer omdat Brian Riemer graag met een type-elftal speelt en dat ook gevonden heeft. Er komen zo'n 15 à 16 spelers aan bod. Reeds deze winter zal er aan afslanken gedacht worden.

Niemand gaat ontkennen dat Jesper Fredberg tijdens de zomermercato geweldig werk heeft geleverd. Met 12 inkomende transfers en een heleboel vertrekkers hertekende hij de kern van paars-wit helemaal. Maar... die kern telt nu ook 26 spelers, jeugdtalenten als Lucas Lissens en Tristan Degreef niet eens meegeteld.

Voor enkel competitie en beker is dat bijzonder veel. Jongens als Alexis Flips, Louis Patris, Amadou Diawara, Justin Lonwijk en Benito Raman komen amper nog in het stuk voor. Net als Maxime Dupé, die heel ontevreden is met zijn situatie.

Uitleenbeurt Flips?

Voor hem wordt al een oplossing gezocht. Mogelijk kiezen ze ervoor om een jong talent achter Kasper Schmeichel te laten evolueren. Ook de situatie van Alexis Flips wordt bekeken. Zoals het er nu voorstaat, zullen zijn kansen eerder beperkt blijven.

De Fransman heeft het ook nog moeilijk met de Engelse voertaal in Neerpede en een uitleenbeurt van een half seizoen zou hem misschien wel deugd doen. Voor Benito Raman wordt deze winter dan weer een definitieve oplossing gezocht, want zijn contract loopt op het einde van het seizoen af. Kwestie van er nog iets voor te krijgen.

Ook Amadou Diawara en Majeed Ashimeru mogen bij een goed bod vertrekken. Met Rits, Delaney, Leoni en Arnstad zijn die posities al dubbel bezet. En Justin Lonwijk? Voor de blijkbaar blessuregevoelige Nederlander wordt het echt moeilijk om minuten te verzamelen. De kans is meer dan reëel dat het bij dat klein aantal minuten blijft en dat hij deze winter weer vertrekt.