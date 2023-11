Heldere repliek van Van Bommel op vorm van kritiek ontkracht stelling compleet: "Integendeel, dat zou arrogant zijn"

Zo, de volgende opdracht komt er weer aan voor Mark van Bommel. Die kreeg toch weer met kritiek te maken na de nieuwe nederlaag in de Champions League. De prestatie van Antwerp bij Porto was op zich wel verdienstelijk, maar er waren ook verrassende keuzes van de coach te noteren.

Sowieso moest Van Bommel enkele ervaren pionnen missen, maar het was wel een heel jeugdig Antwerp dat hij de wei instuurde. Met mannen als Muja, Janssen en Bataille die op de bank begonnen. Wat hier en daar voor speculatie zorgt dat over het eventueel sparen van spelers met het oog op de competitie.

Een stelling die Van Bommel tegenspreekt op zijn persbabbel, zo geeft Het Laatste Nieuws weer. "Ik heb gehoord dat ik de Champions League niet belangrijk vond. Integendeel. Op dat niveau kan je niemand sparen. We zitten niet in een situatie dat we spelers rust kunnen gunnen voor Standard. Dat zou arrogant zijn."

Van Bommel duidelijk over keuzes

En zo stellen ze zich bij Antwerp niet op, onderstreept Van Bommel. "Als je ziet hoe we tegen Porto hebben gespeeld, met wat voor discipline, dan wil dat zeggen dat we die match niet hebben weggegeven. We hebben verloren, maar met weloverwogen keuzes." Tegen Standard keren Butez, Alderweireld en Vines terug in de kern.