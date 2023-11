Ivan De Witte over miljoenenverlies en wat ze absoluut niet wilden doen om dat te vermijden

Na dit seizoen neemt Ivan De Witte afscheid van KAA Gent als voorzitter. Hij zal er natuurlijk wel supporter blijven. Nieuwe eigenaar Sam Baro staat alvast voor de taak om het miljoenenverlies weg te gommen.

Gent heeft immers 19,2 miljoen euro verlies gemaakt. "Het klinkt als een hoog getal, maar het is niet beangstigend", aldus De Witte bij Sporza. "We hebben de sportieve beslissing genomen om enkele spelers te behouden om dit jaar met een sterke kern te kunnen spelen."

Ze wilden competitief voor de dag komen. En dat zijn ze ook. "We hadden ook 1 of 2 spelers kunnen verkopen en dan had het er helemaal anders uitgezien. In het voetbal moet je dat relatief bekijken. Volgend seizoen kan het helemaal anders zijn."

Gift Orban had bijvoorbeeld heel wat miljoenen kunnen opbrengen en zit nu op de bank. "Gift zal wel weer op zijn toppunt komen", is De Witte zeker. "Er is ook veel concurrentie, nu Tissoudali weer boven water aan het komen is."