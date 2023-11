Kevin Mirallas onthult pittige details van confrontatie met Roberto Martinez

Kevin Mirallas werd in 2018 niet geselecteerd voor het WK in Rusland. De beslissing van Roberto Martinez kwam bijzonder hard aan.

Toen de selectie van de Rode Duivels voor het WK in Rusland bekendgemaakt werd zat Kevin Mirallas op het strand met zijn vrouw en kinderen.

“Een halfuur voor de bekendmaking had ik nog altijd geen telefoontje ontvangen”, vertelt hij bij Eleven Insiders. “Maar ik hield me rustig. Ik was ervan overtuigd dat ik naar het WK zou afzakken. Toen ik in het water was, riep m’n vrouw dat ik telefoon kreeg.”

Het was Roberto Martinez en Mirallas zag de bui meteen hangen. “Martinez zei dat hij te veel respect voor me had om me als reserve mee te nemen. Dat zou te zwaar geweest zijn voor mij, oordeelde hij.”

Maar daar ging Mirallas niet akkoord mee. “Waarom neem je me niet mee als reserve?”, vroeg Mirallas. “Maar daar gaf hij geen antwoord op. Dat kwam hard aan. Ik hing op, vertelde het aan mijn vrouw en was drie dagen in shock. Mentaal was dat een bittere pil om te slikken.”

En Mirallas gaat nog een stapje verder. “Het is egoïstisch, maar ik wilde toen niet dat de Rode Duivels de wereldbeker zouden winnen. Toen ze uitgeschakeld werden, was ik uiteraard triest maar tegelijkertijd opgelucht omdat ik eveneens kampioen had kunnen zijn.”