Union en Club Brugge kunnen bij winst vanavond dit aardig bedrag op de rekening bijschrijven

Union en Club Brugge kunnen zich vanavond verzekeren van een plaats in de volgende ronde van respectievelijk de Europa League en de Conference League. Daar hangt natuurlijk ook een geldbonus aan vast.

Als Union vanavond wint, zijn ze zeker van de derde stek en een plaats in de knock out fase van de Conference League. Dat levert sowieso 300.000 euro op. Als ze er nog in slagen om tweede te worden, loopt dat bedrag nog op.

Dan krijgen ze 500.000 voor kwalificatie voor de tweede ronde van de Europa League, plus 550.000 euro als premie voor de tweede plaats.

Ook Club Brugge kan zich vanavond verzekeren van die premie van 300.000 euro. Als ze Lugano kloppen en Besiktas niet wint van FK Bodø/Glimt zijn ze al zeker tweede en Europese overwintering. Aan de eerste plaats is 650.000 euro extra verbonden, aan een tweede plek 325.000 euro extra.