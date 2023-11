Tedesco is heel duidelijk over kansen van Thorgan Hazard bij Rode Duivels: "Carraso, Trossard, Balikwisha..."

Thorgan Hazard is weer de oude aan het worden bij Anderlecht. In die mate dat velen hem op Rode Duivel-niveau zagen. Domenico Tedesco nam hem echter niet op in zijn selectie en het lijkt er niet meteen op dat het nog gaat gebeuren.

Hazard is de draaischijf van Anderlecht geworden. Hij zoekt nog naar statistieken, maar zijn impact is duidelijk. Deze Hazard kan de nationale ploeg wel nog gebruiken. Maar Domenico Tedesco denkt er zo niet over, dat mag wel duidelijk zijn.

Tedesco riep hem nu nog niet op en ook de toekomst ziet er somber uit voor Thorgan. "Ik ben heel blij dat hij weer goed presteert", aldus de bondscoach. "De voorbije jaren heeft hij het niet zo gemakkelijk gehad. Maar wie zou ik er moeten uitnemen voor hem? Het is heel moeilijk op zijn positie."

Ook op de nummer 10 is de lijst lang

En de lijst met namen die voor hem in de pikorde komt is blijkbaar bijzonder lang. "We hebben Carrasco, Doku, Lukebakio, Bakayoko. En dan zijn er nog Mike Trésor en Balikwisha die daar ook goed presteren bij hun club. Het is een heel lange lijst voor die positie."

Zelfs als Tedesco met een nummer 10 wil spelen als Kevin De Bruyne nog niet terug is, lijkt Hazard niet aanmerking te komen. "Hij kan dat inderdaad, maar ook daar is het heel zwaar om erin te komen. Trossard, De Bruyne, Tielemans, De Ketelaere, Vermeeren... Die kunnen daar ook allemaal spelen."