Chelsea-coach Mauricio Pochettino komt met heel goed nieuws over Romeo Lavia

Romeo Lavia staat sinds zijn komst naar Chelsea aan de kant met een enkelblessure. Nu zou de jonge Belg eindelijk zijn debuut kunnen gaan maken.

Het was een moeilijk begin voor Lavia bij Chelsea, met zijn blessure. Nu kwam coach Mauricio Pochettino dan toch met verlossend nieuws over de jonge Belg.

"Romeo Lavia is heel dicht bij een terugkeer na de training van vandaag. Hopelijk is hij volgende week betrokken bij het team en dan zullen we zien wanneer hij het team kan helpen", aldus de Argentijn.

