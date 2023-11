Ronny Deila deelt complimenten uit, publiekslieveling dreigt het slachtoffer te worden

Verrassing donderdag in de selectie van Ronny Deila voor de wedstrijd tegen Lugano. Van Jorne Spileers was plots geen spoor meer in de selectie.

Jorne Spileers (18) was dit seizoen een van de namen die dit seizoen altijd in de basis stond bij Club Brugge. Van de 24 wedstrijden die Club dit seizoen speelde, stond Spileers telkens in de basis. Maar de kritiek werd steeds groter.

Met Brandon Mechele stond er naast Spileers eenzelfde type, wat voor velen al het hele seizoen het zwakke punt is van de Bruggelingen. Tegen Union was het Brugse centrale duo niet in staat om snelheidsduivel Mohamed Amoura af te stoppen.

Ordonez maakt indruk

Deila greep dan ook in tegen Lugano en slachtofferde Spileers door hem naar de tribune te verwijzen. De jonge Ecuadoraan Joel Ordonez (19), waarvoor Club in augustus 2022 3,9 miljoen euro betaalde, kreeg zijn derde basisplaats van het seizoen.

Net als tegen Beerschot hield Club tegen Lugano de nul met Ordonez in de basis. En ook Ronny Deila lijkt eindelijk zijn kar te keren. "Hij wacht al lang op zijn kans en heeft sinds deze zomer veel stappen gezet. Hij toonde maturiteit en was erg sterk. Joel komt zeker in aanmerking voor meer mogelijkheden."

Ordonez won veel duels en was een van de lichtpuntjes bij een verder teleurstellend Club. En zo zou Spileers de pineut kunnen worden. Afwachten wie er tegen Cercle naast Mechele staat, maar het zou dus opnieuw Ordonez kunnen worden.