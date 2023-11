"Ik ben de slechtste": cynische Felice Mazzu slaat halve mea culpa en zegt waar het op staat over de druk op hem

Hangt er Felice Mazzu opnieuw een ontslag boven het hoofd? In elk geval zal de druk op hem alleen maar groter worden nu Charleroi naar de vierde laatste plaats is gezakt.

Een gevolg van de nederlaag bij rechtstreeks concurrent KV Mechelen (1-0). Dat Charleroi na rust met zijn tienen ondanks alle goede wil niet heel erg kon dreigen, is begrijpelijk. Zorgwekkender is dat de Zebra's ook in de eerste helft met elf man op het veld geen enkele kans bij mekaar voetbalden, toch niet uit de combinatie.

"Door de tegendoelpunten van de laatste weken hebben we ons vooral geconcentreerd op het defensieve aspect, maar we speelden te laag in de eerste helft. Dat is de verantwoordelijkheid van de spelers én van mezelf", toonde Mazzu zich zelfkritisch.

We misten deels door ons systeem ambitie in de aanval

"We misten ambitie in het aanvallende gedeelte, misschien ook deels door ons systeem". Moet Mazzu zich zorgen maken over zijn positie? "Ons bilan is niet goed, daar zijn we het over eens. Voorts is dat een vraag die je aan de directie moet stellen. Een trainer die wint, werkt goed. Een trainer die verliest, is de slechtste."

"Ik ben op dit moment de slechtste", laat Mazzu zich cynisch uit over de situatie. Die moet sowieso toch op hem wegen. "Het is de directie die een beslissing moet nemen. Of ik het zelf niet allemaal wat moe ben? Neen. Ik heb gesport, misschien daardoor dat je vermoeidheid ziet op mijn gezicht."