OFFICIEEL: KMSK Deinze heeft nieuwe coach beet

Maandag viel plots (en toch wel onverwachts) het ontslag van Deinze-coach Marc Grosjean. Daags nadien stelt de club al een nieuwe trainer voor.

Zo zal Hans Somers het roer overnemen bij KMSK Deinze. Dat meldt de club zelf via zijn officiële kanalen. Hij heeft al wat ervaring opgedaan ook de afgelopen jaren. Vorig seizoen coachte hij nog bij Jong Genk, en dit seizoen was hij 9 wedstrijden lang de rechterhand van Marc Brys bij OH Leuven als T2.

"Hans Somers is vanaf vandaag officieel de nieuwe hoofdcoach van KMSK Deinze en neemt daarmee het roer over van Marc Grosjean. Deze benoeming brengt niet alleen een nieuwe coach naar onze club, maar ook zijn ervaren assistent Hans Visser", klinkt het bij Deinze.

Sportief Directeur Adrián Espárraga kijkt alvast uit naar de samenwerking: "Hans komt met de intentie om voort te bouwen op het project dat Marc gestart is. Omdat de volledige staff aan boord blijft, zal deze integratie en continuïteit aanzienlijk soepeler verlopen. We streven ernaar om positieve resultaten te blijven behalen met Deinze."