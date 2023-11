Timothy Castange onthult details over zijn confrontatie met Thibaut Courtois

De mogelijke terugkeer van Thibaut Courtois naar de Rode Duivels staat al even on-hold. Het onderwerp blijft de meningen in België verdelen.

Toen Timothy Castagne in oktober werd gevraagd naar Thibaut Courtois en zijn vertrek bij de Rode Duivels, zei hij het volgende.

"Als Thibaut Courtois niet wil terugkeren, dan is dat zijn keuze. Thibaut is de beste Belgische keeper en de beste keeper ter wereld. Daarna moet je jezelf de vraag stellen: wil je de hele selectie van België opofferen voor één speler? Het zou vreemd zijn als Thibaut terugkomt alsof er niets is gebeurd."

In een interview met RTL Sport kwam Castagne terug op zijn uitspraken. "Ik heb met hem (Courtois n.v.d.r.) gesproken. Het werd een beetje uit zijn context gerukt. Hij was er niet erg blij mee, maar we hebben erover gepraat en het is prima nu."

"Maar het is waar dat als je dat soort zinnen uit een interview haalt, hij niet erg blij kan zijn geweest. We hebben het er rustig over gehad en alles is goed gegaan."

"Met of zonder Courtois, er is een verschil, dus we hebben hem liever bij ons. Maar ik heb de laatste keer al genoeg gezegd. Ik denk dat het geregeld wordt met de coach, we hebben het er met z'n allen over, maar het is nu niet het moment om erover te praten", vervolgde Castagne.