Wedstrijd van Rode Duivels tegen Servië dreigt in het water te vallen

Woensdagavond neemt België het op tegen Servië. Dat is althans wat er op de planning staat, want plots komt die wedstrijd in het gedrang.

Dinsdag, en de dagen voordien, viel er enorm veel regen uit de lucht over heel België. Op verschillende plaatsen is er dan ook wateroverlast te merken. Eén van die plaatsen is duidelijk ook het Koning Boudewijnstadion.

Het veld van de Heizel ligt er verschrikkelijk bij. Grote plassen water, bijna modderig... Onbespeelbaar zouden somiggen durven stellen. Maar er is maar één persoon van wie zijn mening zal tellen.

En dat is Marian Alexandru Barbu, de Roemeen die de wedstrijd van de Rode Duivels tegen Servië in goede banen zou moeten leiden. Hij kijkt dinsdagavond na of het veld bespeelbaar is. Zo niet, dan zal de wedstrijd in het gedrang komen. De beloften van Anderlecht speelden zondag nog een wedstrijd tegen Deinze op het veld, wat het enkel in slechtere staat heeft gebracht.

Er zou een oplossing of alternatief kunnen komen, zoals de wedstrijd in een ander stadion laten doorgaan. "Indien zij (scheidsrechters n.v.d.r.) oordelen dat het veld niet bespeelbaar is, zal de KBVB samen met de veiligheidsdiensten een alternatief zoeken", citeert HLN de Belgische Voetbalbond.

Wordt ongetwijfeld nog vervolgd...