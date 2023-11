'Club Brugge wil in januari 15 miljoen euro op tafel leggen voor toptransfer'

Club Brugge beleeft een moeilijk seizoen. Wellicht zoeken Mannaert en co hun heil in enkele gerichte versterkingen.

Afgelopen zomer waren er al geruchten dat Club Brugge de nodige interesse had in Pascal Struijk. De Nederlander met Belgische roots bleef echter bij Leeds United. Volgens transferjournalist Fabrizio Romano zou Struijk in januari mogen vertrekken en heeft Club Brugge opnieuw interesse in de Nederlander.

De reden daartoe is dat de vraagprijs gezakt is naar 15 miljoen euro. Struijk zou weer een stapje vooruit willen zetten in zijn carrière, nadat hij met Leeds dit seizoen zakte naar de Engelse tweede klasse. Struijk ligt momenteel nog tot midden 2027 onder contract bij de Engelse ploeg, maar zij zouden niet moeilijk doen om hem te laten vertrekken.

De Nederlander leek ook in vorm en speelde veel. Hij startte 15 van de 16 wedstrijden in het basiselftal, maar zat nu wel aan de kant. Volgens zijn trainer is hij geopereerd aan een hernia en heeft hij nog wat tijd nodig om te herstellen, maar tegen januari is er normaal geen probleem om topfit te zijn.