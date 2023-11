Peter Vandenbempt heeft oplossing waar Rode Duivels in de toekomst kunnen spelen

Het Koning Boudewijnstadion is tot op de draad versleten. Toch is het niet simpel om een nieuw stadion voor de nationale ploeg te vinden.

De zware regenval én de niet correcte zorg van de Brusselse sportdienst heeft ervoor gezorgd dat de Rode Duivels vanavond niet in het Koning Boudewijnstadion kunnen spelen tegen Servië. Het is uitkijken of dat zondag wel nog zal lukken.

Een ferme blamage voor de voetbalbond en de stad Brussel, maar nog maar eens zet het ook in de kijker dat ons land heeft aan een oplossing met het nationale stadion voor de Rode Duivels.

Peter Vandenbempt ziet maar één oplossing in het dossier. “We moeten 4 of 5 nieuwe stadions hebben in België, waar de nationale ploeg kan gaan spelen”, aldus Vandenbempt bij Sporza.

“Of één groot nieuw stadion, al begrijp ik waarom dat niet gebeurt. Peter Bossaert, de voormalige CEO van de voetbalbond, heeft dat idee al eens gelanceerd, maar hij is wel vergeten te vragen wie het ging betalen.”

Dat er geen publiek is vanavond is volgens Vandenbempt het minste van alle problemen. “Het belangrijkste is dat de Duivels kunnen spelen op een goed veld”, besluit hij.